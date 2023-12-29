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В Совфеде сочли болезненным зудом заявления Нидерландов о войне с Россией

09:19
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Такие утверждения прозвучали от командующего сухопутными войсками Нидерландов

Военное командование малых европейских государств терзает "болезненный зуд". Такое заявление сделал в пятницу, 29 декабря, российский сенатор Алексей Пушков.
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Политик в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главнокомандующего нидерландской армией Мартина Вийнена о том, что крайне важно готовиться к возможной войне с Россией.

По словам Пушкова, возникает ощущение, что чем меньше страна, тем активнее ее руководство рвется в бой.

А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

При этом лидер КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что миру не нужна новая холодная война. Он заявил, что практика по разжиганию конфронтации и разделения, осуществляемая во имя демократии, сама по себе является нарушением духа демократии.

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