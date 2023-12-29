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Германия допустила оказание Украине помощи от ЕС без Венгрии

09:37
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Будапешт блокировал выделение Киеву 50 млрд евро

Европейский союз (ЕС) сможет и дальше оказывать необходимую поддержку Украине даже в случае возражений со стороны Венгрии. Такое мнение высказали в германском Министерстве иностранных дел.
В Германии не нашли оснований для увеличения помощи Киеву

В ведомстве напомнили, что Берлин вновь расширил двустороннюю помощь Украине, в 2024 году объем военной поддержки киевского режима от ФРГ составит 8 миллиардов евро, сообщает ТАСС.

Как я уже сказал, Евросоюз продолжит свою поддержку. ЕС-26, конечно, тоже сможет действовать. Однако я не хочу сейчас рассуждать о том, как можно организовать такую поддержку. Это также требует дальнейших консультаций в Брюсселе.

Тем временем в Евросоюзе продумывают запасной план в связи с отказом Венгрии разблокировать выделение киевскому режиму 50 миллиардов евро. Источники рассказали, что данный сценарий предполагает предоставление членами Евросоюза гарантий общеевропейскому бюджету, что позволит Еврокомиссии занять до 20 миллиардов евро на рынках капитала для Киева в 2024 году.

Обсуждение идет на фоне предупреждения Международного валютного фонда о последствиях отказа Запада от поддержки Украины. В МВФ считают, что "без финансовой поддержки экономическое возрождение Украины будет поставлено под угрозу, а промедление в этом вопросе опасно".

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