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Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

09:28
  • пятница
  • 29 декабря 2023

По словам мэра украинской столицы, работает ПВО

Мощные взрывы снова гремят в Киеве. Интенсивно работает система ПВО, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Взрывы прогремели в Полтавской области
Взрывы на юге Украины повредили ТЭЦ

Взрывы гремят по всей Украине с раннего утра пятницы. В областях объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Одессе.

Мощный взрыв прогремел в Конотопе Сумской области. Подробности власти не сообщают. А во Львове зафиксированы прилеты не менее 10 "Гераней". Мэр города сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, на нем полыхает пожар.

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