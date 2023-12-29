Кличко сообщил о новых взрывах в Киеве

По словам мэра украинской столицы, работает ПВО

Мощные взрывы снова гремят в Киеве. Интенсивно работает система ПВО, сообщил в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Взрывы гремят по всей Украине с раннего утра пятницы. В областях объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Одессе.

Мощный взрыв прогремел в Конотопе Сумской области. Подробности власти не сообщают. А во Львове зафиксированы прилеты не менее 10 "Гераней". Мэр города сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры, на нем полыхает пожар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"