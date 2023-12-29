ФССП займется контролем работы коллекторов

Соответствующее постановление утвердил кабмин

Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности. Постановление кабмина за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в пятницу, 29 декабря.

С учетом допущенных нарушений коллекторам будут присваивать определенную степень риска. С учетом этого будут организованы проверки и профилактические мероприятия, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, заявил, что микрофинансовые организации, которые злоупотребляют доверием людей, необходимо приводить в чувство. При этом глава государства отметил, что необходимость в полной ликвидации МФО отсутствует.

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