Российские ракеты уничтожили позиционный район ПВО в Киеве

В городе продолжают греметь взрывы

Восемь мощных взрывов прогремели в Киеве после сообщений о подлете российских ракет. В украинской столице активно работает ПВО.

По данным местных СМИ и пабликов, которые приводит Telegram-канал "Военный обозреватель", удар ВС России уничтожил позиционный район системы ПВО западного производства. Зафиксирована детонация боекомплекта и произвольный разлет ракет.

Ранее сообщалось о пролете крылатых ракет в направлении киевского аэропорта Борисполь. Наблюдатели говорят о самой массированной ракетной атаке на цели в украинской столице за последние месяцы. Информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, однако о повреждениях не распространялся. По последним данным, взрывы слышны в районе киевского завода "Артём", где производят ракетное вооружение для ВСУ. В воздухе работают дальние ракетоносцы Ту-22М3.

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