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На Урале продолжается снежный апокалипсис, а на Камчатке река вышла из берегов

11:48
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Погода преподнесла россиянам неприятные сюрпризы

Совсем не праздничные сюрпризы в преддверии Нового года преподнесла непогода жителям сразу нескольких российских регионов. На Камчатке из-за затянувшейся оттепели вышла из берегов река Авача, а на Урале продолжается снежный апокалипсис. В Оренбургской области из-за метели видимость упала практически до нуля. Заметает и соседнюю Башкирию. Там в сугробах застряли сотни грузовиков. Движение на многих трассах пришлось временно закрыть.

Башкирия, Кумертау. Из-за обильного снегопада машины застряли на выезде из города. В республике из-за погодных условий перекрыли трассу Уфа-Оренбург. А это уже в самом Куммертау – машина скорой помощи пытается выехать из двора. Не лучше ситуация и в соседних регионах.

Таким сегодня было утро в Челябинске: где теперь дорога, а где тротуар, точно сказать нельзя. Сильная метель обрушилась на город уже второй раз за неделю. Сугробы здесь с человеческий рост, дворы превратились в сплошные снежные завалы, где техника попросту не может проехать.

В школах отменили занятия, а ГИБДД предупреждает об опасности поездок на дальние расстояния. По прогнозам синоптиков, такая снежная погода будет до выходных. В соседней Свердловской области уже несколько дней закрыто движение на трассе Пермь - Екатеринбург. Сотрудникам ГИБДД приходится сопровождать коммунальную технику, чтобы быстрее расчистить дорогу.

На Камчатке из-за циклона, обрушившегося на регион, несколько рек вышло из берегов. В итоге, оказался затоплен питомник для ездовых собак. Сотрудники, стоя по пояс в ледяной воде, эвакуировали животных. Меняется погода и в столичном регионе. Вслед за относительно тёплой для зимы погодой, которая установилась сейчас, Москва резко уйдёт в минус. В начале января столбики термометров опустятся ниже 25 градусов. 

«ТВ Центр»

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