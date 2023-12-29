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В Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва возобновило работу посольство России

12:31
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Отношения с Буркина-Фасо находятся на подъёме

В столице Буркина-Фасо после 30-летнего перерыва возобновило работу наше посольство. Об открытии дипмиссии лидеры двух стран договорились на полях второго саммита Россия-Африка. В торжественной церемонии приняли участие глава правительства африканского государства, министр иностранных дел и руководители других ведомств.

Отношения с Буркина-Фасо находятся на подъёме, констатировали в российском МИДе. Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере. Наши специалисты помогают готовить кадры для предприятий страны и бороться с эпидемиями.

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