В Никитском ботсаду в Крыму к Новому году украсили гигантский секвойядендрон

Все игрушки сделали местные школьники

Секвойю, ставшую для жителей Крыма символом Нового года, нарядили в Никитском ботаническом саду. Все игрушки сделали местные школьники. Сказочное дерево украшают уже 7-й год подряд. А чтобы добраться до верхушки экзотического исполина, используют подъёмный кран. В этот раз особый сюрприз к праздникам крымчанам преподнесла природа.

Большая и красивая елка на самом деле – секвойядендрон. Но исполин растительного мира на детей не в обиде, тем более, когда те приходят с подарками. Секвойядендрон на входе в Ботанический сад украшают на Новый год уже в 7 раз. Главные условия – игрушки самодельные, размер не менее 30 сантиметров, иначе просто потеряются в лапах этого гигантского мамонтового дерева, так его называют за ветви, напоминающие бивни доисторического животного.

Преобладают русские народные мотивы. Заранее никто не сговаривался, говорят, что такой сейчас тренд - наши сказки. Новый год в Крыму – всегда особенный. Главный сюрприз преподносит погода. Здесь и обильный снег в диковинку, и неожиданно теплая погода - волшебство. И вьюги не звенят и ливни не хлещут. На черноморское побережье пришла настоящая весна и первой на эту зимнюю оттепель откликнулась калина. Ее белоснежные цветы на этих голых ветвях называют крымскими снежинками. Словно гирлянды горят яркими красками неожиданно распустившиеся цветы. Веселые нарциссы и загадочные ирисы, озорные фиалки и ароматная нежная сирень, скромный жасмин и строгий розмарин.

"Когда было сухо и жарко, у растений наступил вынужденный период покоя. То есть они расценили это почти как зиму. Когда нет никакого роста, развития. А благоприятные условия ноября – хорошую влажность и высокую температуру – растения могли расценить как весну", - говорит Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС-ННЦ.

Розы и вовсе бьют рекорды. Непрерывное цветение в Никитском ботаническом Саду продолжается уже практически год! В крымских широтах это большая редкость.

"Розы происходят от видов из субтропических регионов, которые в Китае, например, цветут почти круглогодично. И в благоприятных условиях сорта садовых роз могут реализовать этот потенциал своих предков и цвести, и у нас тоже, практически каждый год. Но такое бывает не всегда", - говорит Вера Зыкова.

Впрочем, на этом новогодние чудеса не заканчиваются. Подснежники уже проснулись и готовы, словно в сказке "12 месяцев", зацвести среди зимы.

Никита Васильев, «ТВ Центр», Республика Крым.

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