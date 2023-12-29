Российская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду

Это стало сенсацией

Российский шахматный триумф. Наша соотечественница Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по рапиду. Эту разновидность игры ещё называют быстрыми шахматами, когда время на обдумывание хода строго ограничено.

На турнире в Самарканде спортсменка из Санкт-Петербурга в напряженной борьбе вырвала титул у представительницы Индии, одной из сильнейших шахматисток мира Хампи Конеру. Уступив первую партию, Анастасия, играя черными фигурами, сумела восстановить статус-кво, а затем молниеносно пошла в атаку, заставив соперницу долго обдумывать свои действия, и в итоге та не уложилась в отведенное время.

Успех россиянки стал большой неожиданностью для экспертов, ведь до начала соревнований она занимала лишь 51 ю строчку рейтинга ФИДЕ и даже не имела звания международного гроссмейстера.

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