Совбез ООН предпримет очередную попытку урегулировать ближневосточный конфликт

В повестке дня уже традиционные вопросы

По меньшей мере, 20 человек погибли в результате удара израильской армии по лагерю беженцев в центральной части сектора Газа. Десятки пропали без вести. Отряды военных продолжают продвигаться на юг, встречая серьёзное сопротивление палестинцев. А в Белом доме тем временем подтвердили гибель гражданки США, которая находилась в плену у ХАМАС.

Выстрел из противотанковой установки. Снаряд попадает в броневик ЦАХАЛ. Через несколько минут еще удар из гранатомета. Сообщения армии обороны Израиля о том, что в боях за Хан-Юнис удалось добиться коренного перелома, оказались слишком поспешными. Сопротивление палестинцев не спадает. ЦАХАЛ приходится подтягивать к городским окраинам тяжелую артиллерию.

Сегодня военные заявили, что за время операции, в руки израильских спецслужб попали более полумиллиона ценных документов ХАМАС. Это схемы с расположением тоннелей, замаскированных бункеров и складов с боеприпасами. Вот бронетехника сносит обнаруженный благодаря трофейной карте наблюдательный пункт палестинцев. Но куда чаще артиллерия и авиация Израиля бьют по жилым кварталам. Результат ночного налета на Рафах: спасти из-под завалов удалось только троих. В Минздраве анклава сегодня сообщили, что в Рафахе и Нусейрате погибли более 40 человек. Жертв приходится хоронить в пакетах. Они сейчас вместо саванов. Ткани для ритуальных обрядов в Газе просто не осталось. Как, впрочем и мест на кладбищах.

В Тель-Авиве всю ночь не стихал антивоенный митинг. Бывшие заложники, рассказывают, что время в плену - один сплошной кошмар. О многом, что довелось пережить, вслух и не скажешь.



"Меня закрыли в темной комнате, не разрешали говорить, включать свет, это ужасно, когда террористы смотрит на вас 24 часа в сутки, надо мной не надругались только потому, что в соседней комнате жили их семьи с детьми, и они бы все слышали", - рассказывает бывшая заложница Миа Шем.



Сегодня стало известно о гибели еще одной заложницы — 73-летней гражданки США Джудит Вайнштейн. В Белом доме гибель американки прокомментировали сухо. Мол, продолжим работать над освобождением пленников. Другое дело Сенат. Республиканец Линдси Грэм авансом назначил виновных: "Я призываю уже шесть месяцев нанесите удар по хуситам и Ирану. У них есть нефтяные месторождения, а штаб-квартиру их революционной гвардии видно из космоса. Сотрите Иран с карты".

Реплику скандального популиста Грема можно было бы пропустить мимо ушей, если бы не одно "но". Отношения Ирана и Израиля на фоне конфликта в Секторе Газа достигли критически опасной черты. Во время обстрела авиацией ЦАХАЛ Дамаска погиб генерал Рази Мусави – второй человек в иерархии элитного "Корпуса стражей Революции". И теперь Иран и ХЕЗБОЛЛА обещают отомстить Тель-Авиву.

Сегодня вечером, Совбез ООН предпримет еще одну попытку урегулировать все сильнее разгорающийся ближневосточный конфликт. В повестке дня уже традиционные вопросы: прекращение огня, увеличение гуманитарной помощи и освобождение всех заложников.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр».

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