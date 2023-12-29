Киев упрекнул Европу в неумении бороться

Украинский министр иностранных дел снова недоволен

На Украине главной темой для обсуждений остается грядущая мобилизация, которую анонсировал киевский режим. Эмоции населения зашкаливают. Все больше граждан называют новый законопроект признаком настоящей диктатуры и нарушением прав человека, а эксперты предупреждают: ужесточение правил лишь уменьшит процент тех, кто хочет сражаться до конца.

— У вас нет военного билета, вы не можете управлять автомобилем. Класс. Вам будут отказывать в кредитах, вам будут отказывать в государственных услугах. Захотите снять денежку, придете в банк, а банк вам скажет: военный билет, пожалуйста. Допрыгались? Классно? Все, кто там за Зе прыгал и скакал за этих клоунов, пожалуйста, теперь у вас есть возможность, проявить свой патриотизм. Воевать!

Но и этого некогда отплясывающие на Майдане украинцы не хотят. Бегут, дерутся. Предприимчивые продавцы запустили в продажу реалистичные маски для маскировки от сотрудников военкомата. Те, у кого еще остались средства, предпочитают покинуть Украину. За год пограничники задержали около 11 тысяч беглецов. В некоторых районах страны установлен особый режим въезда и выезда.

— Не пойдет никто добровольно.

— Многие знакомые мои, которых забрали, запихнули в машину, на следующий день он был уже под Авдеевкой.

— Они хотят 500 тысяч, да? Они должны их обеспечить, они должны им даль льготы, возможности, какую-то мотивацию.

Про льготы и возможности украинцы могут совсем забыть. Хоть и тотальная мобилизация с каждым днем становится все активней, но средств содержать новых бойцов у неонацистского киевского режима нет. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, который голосовал за принятие военного бюджета на будущий год, объясняет на пальцах, сколько у Украины осталось денег на войну.

"Денег на мобилизацию дополнительных 500 тысяч человек нет. Это легко посчитать. Мы в этом году потратили на войну 1,9 триллионов гривен. Сейчас доступный военный бюджет на следующий год – 1,6 триллионов гривен. Минус 300 миллиардов, которые нам придется где-то искать и просить у международных партнеров. Это математика. То есть денег уже не хватает на текущее количество и потребности армии. Если мы хотим увеличить личный состав на 500 тысяч, это будет плюс 500 миллиардов", - заявил Железняк.

Первым забил тревогу премьер Украины. Он требует срочной встречи с международными донорами, поскольку Киев сталкивается с "исключительно высокой неопределенностью" по поводу своего бюджета в начале года. В письме ключевой координационной группе, контролирующей финансирование, Денис Шмыгаль требует дать денег уже в следующем месяце, а не растягивать все до весны: "Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное финансирование уже в январе 2024 года. Вряд ли возможно обсуждать проекты по восстановлению, когда мы практически не можем обеспечивать связанные с выживанием приоритеты в будущем году".

Пока неясно, как отреагировали на письмо адресаты. В США, возможно, его вовсе не прочитали. Конгрессмены, оставившие Киев без обещанных шестидесяти миллиардов долларов, на новогодних каникулах. В Европейском союзе не могут найти управу на премьера Венгрии, заблокировавшего пакет финансовой помощи. Да и с обещанным миллионом боеприпасов тоже проблемы. Пока смогли передать только 300 тысяч. Остальное Киев планирует получить в марте.

"Знаете, надо смотреть на этот процесс, как на своеобразную учебу. Запад ведь учится войне. Поэтому я надеюсь, что к июню мы будем иметь миллион. К июню. Может быть, там будет опоздание на 3-4 месяца... Но главное, чтобы и после июня это продолжалось бы", - говорит Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европарламента Литвы.

Глава украинского МИД не выдержал, как всегда, и обвинил в провалах Киева европейских спонсоров.

"Европа не умеет бороться. Сегодня в Европе есть проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники. Это не самая популярная их сфера бизнеса", - заявил Дмитрий Кулеба.

Не умеет или не хочет? Financial Times сообщает, что процент заказов на оборону у крупнейших компаний за 2 года вырос на 10 процентов. Другой вопрос, почему вдруг решили притормозить? Вот Эстония, которая на прошлой неделе собиралась выдать Киеву всех сбежавших украинцев, теперь передумала.

Елена Макарова. «ТВ Центр».

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