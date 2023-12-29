ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

10:19
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Об этом рассказали в Минздраве

Исторический минимум младенческой смертности достигнут в России, а смертность детей в возрасте до 17 лет снизилась на 23%. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Путин отметил низкие показатели детской смертности в России

Как подчеркнул глава Минздрава, в нашей стране действует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга, сообщает ТАСС. Государство заботится не только о новорожденных, но и о гражданах всех возрастов, отметил Мурашко.

Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями. Более 87 миллионов россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году. Большое спасибо всем, кто принимал активное участие! Все это позволяет нам двигаться к нашей главной цели — увеличить продолжительность жизни наши граждан.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет — это рекордно высокий для нашей страны показатель. Достичь таких результатов помогла слаженная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медика России в отдельности.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что продолжительность жизни в Москве выросла на четыре года за последнее десятилетие, а смертность трудоспособного населения сократилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новорожденный
Новорожденный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.