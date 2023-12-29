Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Об этом рассказали в Минздраве

Исторический минимум младенческой смертности достигнут в России, а смертность детей в возрасте до 17 лет снизилась на 23%. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как подчеркнул глава Минздрава, в нашей стране действует одна из самых широких программ пренатального и неонатального скрининга, сообщает ТАСС. Государство заботится не только о новорожденных, но и о гражданах всех возрастов, отметил Мурашко.

Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в том числе диспансерному наблюдению пациентов с хроническими заболеваниями. Более 87 миллионов россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году. Большое спасибо всем, кто принимал активное участие! Все это позволяет нам двигаться к нашей главной цели — увеличить продолжительность жизни наши граждан.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет — это рекордно высокий для нашей страны показатель. Достичь таких результатов помогла слаженная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медика России в отдельности.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что продолжительность жизни в Москве выросла на четыре года за последнее десятилетие, а смертность трудоспособного населения сократилась.

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