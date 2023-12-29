Расчеты Берлина не оправдались

Расчет Берлина на причинение ущерба России путем отказа от российских энергоносителей не оправдался. Такое заявление сделал в пятницу, 29 декабря, российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат назвал неоспоримым фактом то, что Россия всегда выполняла свои обязательства по действующим контрактам, сообщает РИА Новости.

Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался.

Дипломат также напомнил слова российского президента о возможности запуска уцелевшей трубы "Северного потока — 2", если Германия проявит к этому интерес.

Некоторые германские политики, казалось бы, и не против. Но в ответ – тишина официоза. Выводы делайте сами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров счел возможным подрыв западными спецслужбами газопроводов "Северный поток". По словам российского министра, это гораздо более правдоподобная версия, чем история о прогулочной яхте с командой из шести человек и пятью бутылками вина.

Российский лидер Владимир Путин назвал полной чушью обвинения со стороны европейских политиков в том, что это Россия сократила поставки газа в Европу. Президент подчеркнул, что Москва никогда не руководствовалась политическими мотивами в этом вопросе.

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