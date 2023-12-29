На дорогах гололедица

В Московском регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Предупреждение продлили еще на 11 часов, оно будет действовать до 22:00 30 декабря, сообщили агентству "Москва" Гидрометцентре России.

Как ожидается, после новогодней ночи в Москве и Подмосковье резко похолодает. Уже днем 1 января температура воздуха опустится до -10. 3 января дневная температура составит минус 15-20 градусов – это ниже климатической нормы на 14 градусов. Аномально холодная погода продлится, как минимум, до 5 января.

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