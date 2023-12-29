Удар ВС России пришелся по базе иностранных наемников у Львова

На объекте размещаются также инструкторы НАТО

Новые взрывы гремят во Львове на западе Украины. Русские ракеты отработали по стратегическим объектам противника. Очевидцы сообщают о прилетах в южной части города, пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".

По предварительным данным, удар пришелся по Яворовскому полигону. Зафиксирована детонация боеприпасов. На объекте размещаются инструкторы НАТО, а также иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что во Львове горит объект критической инфраструктуры. По данным мэра украинского города Андрея Садового, было не менее 10 прилетов "Гераней". В городе была объявлена воздушная тревога.

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