Во втором вестибюле станции "Рижская" БКЛ метро финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Уже выполнена заморозка грунта

Завершена активная фаза заморозки грунтов и идет подготовка к старту работы тюбингоукладчика для сооружения эскалаторного хода второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра уточнил, что строительство наклонного хода второго вестибюля станции "Рижская" БКЛ метро ведется горным способом.

Подготовка к началу основных работ – на финишной прямой. На сегодняшний день выполнена заморозка грунта и строители приступили к сооружению форшахты, откуда начнет работу тоннельный наклонный укладчик. Эскалаторы во втором вестибюле станции "Рижская" станут одними из самых длинных в столичном метро – порядка 129 метров. "Действующим лидером по этому показателю является станция БКЛ метро "Марьина Роща", длина ее эскалаторов – 130 метров.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, благодаря второму вестибюлю пассажиры смогут попасть на станцию с четной стороны проспекта Мира и с Водопроводного переулка.

В отличие от первого вестибюля, расположенном под Рижской площадью, вестибюль №2 будет наземным. Этим объясняется и разница в длине подъемных механизмов: будущие эскалаторы будут на треть длиннее действующих, длина которых 95 метров.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Ольга" начал прокладывать тоннель для Троицкой линии метро от депо "Столбово" до станции "Коммунарка". Механизированному комплексу, достигающему шести метров в диаметре, предстоит преодолеть дистанцию длиной в один с лишним километр.

Бочкарёв рассказывал, что реализация программы строительства Московского метрополитена стимулирует развитие отечественных промышленных производств. География поставок весьма обширна – от Санкт-Петербурга до Поволжья и Урала.

Также Сергей Собянин рассказал о завершении формирования городского вокзала "Зеленоград-Крюково" МЦД-3. Там открылся вестибюль, благодаря которому пассажиры смогут делать быструю пересадку между поездами и автобусами. Общий пассажиропоток вокзала вырос на 20%.

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