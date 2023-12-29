В Киеве заявили о самой массированной атаке ВКС России с начала СВО

Поражение целей подтверждают в ВМС Украины

Самая массированная комбинированная атака на объекты критической инфраструктуры Украины со стороны ВКС России идет с раннего утра 29 декабря. Это подтвердили в украинском Минобороны. По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, столько целей на мониторах наблюдатели еще не видели.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о мощном комбинированном ударе. По их данным, МиГ-31 выпустил "Кинжалы". В сторону Киева и Днеопетровска полетели десятки ракет Х-101. Во Львове взрывались "Герани" и крылатые ракеты.

В итоге зафиксировано более 100 прилетов в различных городах. Атака началась с ударов по Харькову, в городе появились проблемы с электроснабжением. Следующей целью стал Мигородский аэродром в Полтавской области. В Киеве уничтожен позиционный район ПВО западного производства. В Хмельницкой области удар пришелся по военному аэродрому в Староконстантинове. Поражены цели в Одесской, Львовской, Запорожской, Тернопольской и Днепропетровской областях, передает Telegram-канал "Операция Z".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"