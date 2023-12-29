Россиянин задержан при попытке выехать на Украину и воевать за ВСУ

Возбуждено уголовное дело

В Краснодарском крае задержали мужчину, который собирался вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в боях против Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

В спецслужбе уточнили, что мужчину задержали, когда он пытался выехать из России на Украину, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению государственной измены и приготовлению к участию в деятельности террористической организации.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпионившего за Вооруженными силами России гражданина Украины. В Ростовской области 40-летний мужчина передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии, чтобы ВСУ могли применить эти сведения для ударов по ВС России.

В Северной Осетии возбудили дело в отношении 34-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Мужчина передавал информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС России в зоне проведения специальной военной операции.

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