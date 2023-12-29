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МЧС опубликовало видео крупного пожара в Подмосковье

11:29
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Горит склад на площади 350 "квадратов"

Крупный пожар на складе в Московской области. Огонь распространился на 350 квадратных метров, горят материалы, сообщили в МЧС России.

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Видеозапись с места происшествия ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале. Виден столб густого черного дыма, поднимающийся в небо из-за складских строений.

На кадрах видны языки пламени, в нескольких метрах от них — составленные друг на друга деревянные поддоны. По данным спасателей, пожар локализован. В тушении участвуют 18 человек и пять единиц техники.

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