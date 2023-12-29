В России продлили федеральные меры поддержки занятости

Они адресованы гражданам, которые ищут работу или оказались под риском увольнения

Правительство России продлевает до конца 2024 ряд действующих мер поддержки граждан, ищущих работу. Соответствующий документ за подписью главы кабмина Михаила Мишустина опубликован в пятницу, 29 декабря.

Меры, изложенные в документе, затрагивают россиян, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

Такие граждане могут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить свой доход. В частности, им оказывается помощь как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Также эти граждане могут быть направлены на переобучение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития представить в правительство предложения о запуске Национальной инициативы подготовки кадров. Он предупреждал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики, а потому требует особого внимания.

В сентябре, проводя совещание с новоизбранными главами 26 российских регионов, президент России Владимир Путин отмечал, что в ряде субъектов сохраняется ряд нерешенных вопросов, связанных с рынком труда. Например, где-то не хватает врачей скорой помощи.

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