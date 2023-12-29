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В США отметили прохладный прием Киевом нового пакета помощи

11:56
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Стоимость пакета составляет 250 миллионов долларов

Новый пакет помощи Соединенных Штатов для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве "с прохладной благодарностью". Об этом в четверг, 28 декабря, пишет The Washington Post.
В Германии не нашли оснований для увеличения помощи Киеву

Как отмечает издание, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что данная поддержка США не поможет "изменить ситуацию на поле боя" в пользу Украины.

Кроме того, по утверждению нардепа, выделение пакета помощи на столь скромную сумму свидетельствует о том, что с поддержкой "есть проблемы".

Ранее президент США Джо Байден дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки оружия и финансовая помощь со стороны Вашингтона не будут продолжаться бесконечно. Формулировка тезиса о помощи Киеву сменилась в Вашингтоне со "столько, сколько потребуется" на "столько, сколько сможем".

В Европе Венгрия продолжает блокировать выделение 50 миллиардов евро Украине. Однако в МИД Германии заявили, что ЕС сможет и дальше оказывать необходимую поддержку Украине, несмотря на возражения Будапешта.

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