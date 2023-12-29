Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году

Продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента

Фигурист Петр Чернышев поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на выборах президента РФ в 2024 году. Такое заявление он сделал в Москве в пятницу, 29 декабря, в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва".

Спортсмен подчеркнул, что "в наше время необходима стабильность, необходим опыт, необходимо доверие людей". Он напомнил, что за время президентства Владимира Путина Россия набрала колоссальные обороты и в экономическом, и в политическом отношении.

Наверное, с нами приходится считаться и тем, кому бы хотелось видеть нас менее развитыми. Поэтому я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Я оставил свою подпись, потому что я считаю, что необходимо, чтобы как можно быстрее мы определились с кандидатами и чтобы у всех была уверенность в том, что мы делаем правильный выбор.

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в выборах. Около 50 точек сбора подписей будут работать до конца января 2024 года ежедневно с 16:00 до 20:00. В Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина. Посетителей принимают с 9:00 до 18:00.

28 декабря мэр столицы Сергей Собянин посетил предвыборный штаб Владимира Путина и поставил свою подпись в поддержку его кандидатуры. Сергей Собянин отметил, что полностью поддерживает решение президента — стратегия главы действующего главы государства позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям и гарантирует стабильность.

В Центральной избирательной комиссии рассказали, что в списке доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах значатся 346 человек. Среди них — дирижер Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, джазмен Игорь Бутман, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

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