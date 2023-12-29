Дело против блогера Лерчек об уклонении от уплаты налогов прекращено

Однако закрыть дело об отмывании денег СКР отказался

Дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал адвокат Константин Третьяков, представляющий интересы Лерчек.

По словам юриста, уголовное преследование его клиентки по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса было прекращено накануне, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

При этом ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что дело об отмывании денег, также возбужденное в отношении блогера и ее мужа, никто не закрывал — по нему продолжается предварительное следствие.

За последнее время в России произошло несколько громких случаев, связанных с уклонением блогеров от уплаты налогов в крупных размерах. Автор "Марафона желаний" Елена Блиновская попала под следствие, недоплатив в бюджет 918 миллионов рублей. Блогеры Лерчек и Артемчек (Валерия и Артем Чекалины) задолжали государству 311 миллионов рублей.

При этом Блиновская подала иск к инспекции ФНС – "королева марафонов" требует признать незаконным решение налогового органа о привлечении ее к ответственности за часть правонарушений. На момент подачи иска долг блогера перед государством по налогам составлял 907 миллионов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"