ВАДА не могло этого не знать

На Западе случился очередной допинговый скандал. Выяснилось, что испанские спортивные функционеры выгораживали атлетов, которым грозила дисквалификация. Врачи незаконно выдавали им рецепты на приём некоторых препаратов якобы по состоянию здоровья, а ещё использовали тест-системы, не соответствующие стандартам. Если допинг всё же находили, письмо об этом отправляли обычной почтой вместо электронной. Благодаря позднему оповещению спортсмен успевал принять участие в соревнованиях. Иногда дела просто не открывали.

За 5 лет ни одного представителя Мадрида не наказали за допинг. ВАДА не могло этого не знать. Его сотрудники не только закрывали глаза на нарушения, но и успели наградить одного из руководителей испанского антидопингового агентства. Его сейчас судят за фальсификацию документов. Это не первый допинг-скандал на Западе. На выгораживании своих атлетов неоднократно попадались США и другие страны. При этом они развязали необоснованную кампанию против российских спортсменов, обвиняя их в применении препаратов из чёрного списка.

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