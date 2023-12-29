Восьмимиллиардный житель Земли родится 1 января 2024 года

При этом отмечается самый медленный рост численности населения за десятилетие

Отметки в восемь миллиардов население Земли достигнет к 1 января 2024 года. За 2023-й год человечество прибавило в численности на 75 миллионов, сообщает агентство Associated Press.

По данным Бюро переписи населения США, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием роста в американской истории. Темпы роста составят менее 4% за период с 2020 по 2030 год.

Отметки в семь миллиардов население мира достигло в 2011 году. В 2022 году сообщалось, что численность населения Земли приблизилась к отметке в восемь миллиардов человек. Нынешний показатель роста ниже самого низкого из показателей роста населения, который пришелся на период после Великой депрессии в 1930-е годы. Демографы объясняют медленный рост показателей выходом из пандемии.

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