Бывший замглавы МЧС Гурович получил 5 лет колонии

Ему вменили превышение полномочий

Мосгорсуд в пятницу, 29 декабря, приговорил к пяти годам колонии бывшего заместителя главы Министерства чрезвычайных ситуаций России Андрея Гуровича, признав его виновным в превышении полномочий.

По версии следствия, при строительстве полевого госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области Гурович нанес ущерб федеральному бюджету в размере 320 миллионов рублей. Здание сначала возвели с нарушениями, а потом снесли, так и не открыв для пациентов.

Суд согласился с доводами следствия и назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на пять лет, сообщает ТАСС.

Об аресте Гуровича стало известно в июле 2022 года. Фигурант и его защита просили суд назначить более мягкую меру пресечения, мотивируя это наличием у экс-замминистра хронических болезней. Однако суд счел необходимым заключить подследственного под стражу.

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