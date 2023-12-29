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Главком ВСУ: взрывы произошли на объектах военной инфраструктуры Украины

12:56
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Россия продолжает спецоперацию

Взрывы произошли минувшей ночью на объектах критической инфраструктуры Украины. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Как написал военный в соцсетях, удары были зафиксированы на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах". Подробности о пострадавших и материальном ущербе Залужный не привел, сообщает ТАСС.

Заявление Залужного последовало через три дня после атаки Украины на Крым в районе Феодосии. В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Глава Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что удар был нанесен по морпорту, расположенному в центре города, когда на улицах находились сотни людей.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы будут нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В частности, Россия нанесла несколько таких ударов и поразила здание Главного управления разведки украинского Министерства обороны в Киеве.

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