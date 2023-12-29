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Бочкарев: Началась проходка соединительной ветки между электродепо "Столбово" и Троицкой линией метро

12:56
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Тоннель прокладывает ТПМК "Ольга"

Началась проходка соединительной ветки от электродепо "Столбово" к оборотным тупикам за станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.

Работы проводит тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга", сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Дли тоннеля составит более 1,1 километра. Электродепо будет обслуживать поезда сразу двух линий метро.

Трасса тоннеля пройдет вдоль строящегося участка автодороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и станционного комплекса "Коммунарка". Затем он свернет в сторону области и примкнет к оборотным тупикам за станцией "Коммунарка" Троицкой линии, рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Также на трассе планируется возвести установку тоннельной вентиляции <…> и объединенное здание эксплуатационного персонала для Троицкой линии метро", – добавил он.

Кроме того, ведется работа по интеграции "Столбово" в инфраструктуру Троицкой линии.

В будущем Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток – около 100 тысяч человек в сутки.

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