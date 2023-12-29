Песков не стал раскрывать детали новогоднего обращения Путина

В прошлом году президент был не в Кремле

В Кремле не стали раскрывать подробности новогоднего обращения президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал рассказывать журналистам о том, записано ли уже новогоднее обращение и чему оно будет посвящено.

"Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Традиционно Путин выступает с речью за несколько минут до нового года на фоне Кремля. Но в прошлом году президент обратился к гражданам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО.

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