ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК объяснил требования к кандидатам в президенты

13:26
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Они разумны, подчеркнула глава Центризбиркома

Требования при выдвижении кандидатов в президенты России хорошо продуманы, с их помощью удается определить потенциал претендентов на высший государственный пост. Такое мнение выразила в пятницу, 29 декабря, председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Харитонов подал в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты
Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Глава ЦИК прокомментировала слова одного из соискателей, самовыдвиженца Анатолия Баташева, о том, что для регистрации в качестве кандидата требуется "тяжелейший труд" и "огромная дисциплина", сообщает ТАСС.

А что такое вообще работа президентом? Быть президентом - это неимоверно тяжелый труд <...>. Все мудро, все разумно, все целесообразно и понятно, зачем это делается. Человек проходит, как раз выясняется его потенциал, умение убеждать людей, умение организовать команду, умение правильно, в соответствии с законом все эти процедуры пройти. Все не зря.

Заявления на регистрацию в качестве кандидатов на предстоящих выборах главы государства подали в Центризбирком 33 человека. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя такое количество желающих баллотироваться, назвал его нормальным. Он подчеркнул, что граждане России реализуют свое право, закрепленное в российской Конституции.

Голосование на президентских выборах будет проходить три дня, 15-17 марта. При этом потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек. Памфилова уточнила, что речь идет более чем о трети всех зарегистрированных российских избирателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Участники заседания ЦИК России
Участники заседания ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.