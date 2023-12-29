ЦИК объяснил требования к кандидатам в президенты

Они разумны, подчеркнула глава Центризбиркома

Требования при выдвижении кандидатов в президенты России хорошо продуманы, с их помощью удается определить потенциал претендентов на высший государственный пост. Такое мнение выразила в пятницу, 29 декабря, председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК прокомментировала слова одного из соискателей, самовыдвиженца Анатолия Баташева, о том, что для регистрации в качестве кандидата требуется "тяжелейший труд" и "огромная дисциплина", сообщает ТАСС.

А что такое вообще работа президентом? Быть президентом - это неимоверно тяжелый труд <...>. Все мудро, все разумно, все целесообразно и понятно, зачем это делается. Человек проходит, как раз выясняется его потенциал, умение убеждать людей, умение организовать команду, умение правильно, в соответствии с законом все эти процедуры пройти. Все не зря.

Заявления на регистрацию в качестве кандидатов на предстоящих выборах главы государства подали в Центризбирком 33 человека. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя такое количество желающих баллотироваться, назвал его нормальным. Он подчеркнул, что граждане России реализуют свое право, закрепленное в российской Конституции.

Голосование на президентских выборах будет проходить три дня, 15-17 марта. При этом потенциально смогут проголосовать дистанционно около 38 миллионов человек. Памфилова уточнила, что речь идет более чем о трети всех зарегистрированных российских избирателей.

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