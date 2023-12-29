Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины

Польская ПВО НЛО потеряла

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о неопознанном летающем объекте, который пересек границу страны со стороны Украины. Позже объект исчез с радаров.

По данным военных, утром 29 декабря неопознанный воздушный объект влетел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной. Его наблюдали радары системы ПВО Польши, однако позже сигнал от объекта исчез.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, говорится: в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении средства, передает РИА Новости. О дальнейших передвижениях НЛО не сообщается.

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