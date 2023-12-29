ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины

13:24
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Польская ПВО НЛО потеряла

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о неопознанном летающем объекте, который пересек границу страны со стороны Украины. Позже объект исчез с радаров.

Пассажиры рейса Богота-Саленто сняли на видео НЛО
В Конгрессе США состоялись слушания по вопросу НЛО

По данным военных, утром 29 декабря неопознанный воздушный объект влетел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной. Его наблюдали радары системы ПВО Польши, однако позже сигнал от объекта исчез.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, говорится: в соответствии с действующими процедурами оперативный командующий Вооруженными силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении средства, передает РИА Новости. О дальнейших передвижениях НЛО не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
НЛО
НЛО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.