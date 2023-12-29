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Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулы

14:00
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Большинство россиян будут отдыхать по 8 января

У президента России Владимира Путина запланированы рабочие мероприятия в период новогодних каникул. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Анонсировать конкретные мероприятия заранее спикер Кремля отказался, однако пообещал, что информацию о них будут предоставлять заблаговременно.

При этом Песков отказался делиться журналистами своими планами на Новый год, подчеркнув, что "это мое личное дело, оно никого не касается", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин поделился своими планами на новогодние праздники. Глава государства рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми, при этом постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет встречать зимний праздник.

Также Владимир Путин, который уже зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата на предстоящих выборах, не планирует брать отпуск для проведения избирательной кампании. Песков напомнил, что закон не требует использовать такой отпуск — российский лидер продолжит выполнять свои обязанности, совмещая с ними предвыборные мероприятия.

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