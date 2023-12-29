"Аэрофлот" продлит программу "плоских тарифов" на 2024 год

Владимир Путин поддержал планы перевозчика

Программу "плоских тарифов" на авиаперевозки продлят на следующий год. Владимир Путин сегодня поддержал соответствующее предложение главы "Аэрофлота".

На рабочей встрече в Кремле Сергей Александровский доложил президенту о росте пассажиропотока. Дальневосточный федеральный округ в тройке лидеров по этому показателю. В том числе благодаря фиксированным ценам на билеты стоимость которых не зависит от даты покупки и сезона. Также увеличился объём международных перевозок. По итогам года услугами группы "Аэрофлот" воспользуются 47 миллионов человек. Компания лидирует на российском рынке и продолжает укреплять свои позиции.

Владимир Путин: "Много раз слышал уже о том, что летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень и качество обслуживания держатся на известной планке, достигнутой еще прежним даже руководством "Аэрофлота". Поэтому я Вас очень прошу обратить на это внимание, поблагодарить всех тех, кто держит эту высокую планку, и, безусловно, сохранить ее на будущее".

Сергей Александровский: "Обязательно".

Путин: "И улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей".

Александровский: "Сделаем, Владимир Владимирович. Как минимум, будем удерживать, и, конечно, стремиться улучшить качество".

Путин: "И безопасность здесь на первом месте, конечно, всегда".

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