ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" продлит программу "плоских тарифов" на 2024 год

14:44
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Владимир Путин поддержал планы перевозчика

Программу "плоских тарифов" на авиаперевозки продлят на следующий год. Владимир Путин сегодня поддержал соответствующее предложение главы "Аэрофлота".

На рабочей встрече в Кремле Сергей Александровский доложил президенту о росте пассажиропотока. Дальневосточный федеральный округ в тройке лидеров по этому показателю. В том числе благодаря фиксированным ценам на билеты стоимость которых не зависит от даты покупки и сезона. Также увеличился объём международных перевозок. По итогам года услугами группы "Аэрофлот" воспользуются 47 миллионов человек. Компания лидирует на российском рынке и продолжает укреплять свои позиции.

Владимир Путин: "Много раз слышал уже о том, что летают наши граждане, да и не только наши граждане, на каких-то компаниях и ждут, когда пересядут на самолеты "Аэрофлота", потому что уровень и качество обслуживания держатся на известной планке, достигнутой еще прежним даже руководством "Аэрофлота". Поэтому я Вас очень прошу обратить на это внимание, поблагодарить всех тех, кто держит эту высокую планку, и, безусловно, сохранить ее на будущее".
Сергей Александровский: "Обязательно".
Путин: "И улучшать, конечно, все, что связано с обслуживанием людей".
Александровский: "Сделаем, Владимир Владимирович. Как минимум, будем удерживать, и, конечно, стремиться улучшить качество".
Путин: "И безопасность здесь на первом месте, конечно, всегда".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот"
Владимир Путин и Сергей Александровский
Владимир Путин и Сергей Александровский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.