В новогоднем тираже "Русского лото" разыграют более 2 миллиардов рублей

Главный приз - один миллиард

Главный лотерейный тираж года! "Новогодний миллиард" от "Русского лото" состоится совсем скоро. Участие в новогодних тиражах "Русского лото" давно стало доброй традицией для миллионов россиян. А лотерейные билеты - такой же атрибут праздника, как мандарины, салат оливье и елка.

Составление праздничного меню, выбор подарков - пожалуй, в эти дни нет дел важнее, чем подготовка к встрече Нового года. Те, кто занимает очередь в лотерейных киосках "Столото", уверены, что лучший подарок - лотерейный билет на новогодний тираж "Русского лото".

"1 января есть традиция наблюдать за "Новогодним миллиардом". И я решила купить билет для своей бабушки, чтобы добавить немного чуда в этот Новый год", - говорит Ксения Жарова, посетитель лотерейного центра "Столото".

До главного лотерейного розыгрыша года - "Новогоднего миллиарда" от "Русского лото" - остаётся всего несколько дней.

"Мы это делаем седьмой год подряд. И благодаря этому событию у нас разыграно более 15,5 млрд рублей. Представляете, сколько людей стали лотерейными миллионерами! 938 человек. И у нас появилось два лотерейных миллиардера", - рассказала Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

Те, кто надеется на удачу и верит в чудо, покупают лотерейные билеты на новогодний тираж себе и в подарок. Возможность стать лотерейным миллиардером - чем не повод поддержать новогоднюю традицию?

"Будем все вместе, всей семьёй смотреть в прямом эфире, надеяться на лучшее, зачёркивать числа", - рассказала Екатерина Латышева, посетитель лотерейного центра "Столото".

Обладателем главного приза - миллиарда рублей - станет тот или те, у кого раньше остальных совпадут все 15 чисел в одном из полей билета с номерами бочонков, которые будут вытащены из мешка в прямом эфире.

"В этом году мы разыграем более 2 млрд рублей. Главный приз - 1 млрд - будет гарантированно разыгран. Далее - 100 призов по миллиону и остальные призы", - отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу "Столото".

Повезти может любому. Праздничный розыгрыш "Русского лото" состоится 1 января в 15:30 по московскому времени в прямом эфире одного из федеральных телеканалов и традиционно пройдёт под контролем независимой тиражной комиссии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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