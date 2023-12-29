Собянин: В Москве открылся пятый международный автовокзал "Красногвардейский"

Реконструкция вокзала началась в 2022 году

Сегодня в Москве открылся пятый по счету международный автовокзал "Красногвардейский". Находится он на юге города. Отсюда будут отправляться до 360 различных рейсов. В том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, в столице полностью завершена программа модернизации московских автовокзалов.

На месте старой автостанции в "Зябликово" теперь современный трёхэтажный терминал. Новый международный автовокзал "Красногвардейский" строили по московским стандартам транспортного обслуживания. Теперь отсюда будут отправляться до 360 рейсов в сутки. Уехать с комфортом можно как по внутренним направлениям - в южные, юго-восточные и юго-западные регионы, включая новые территории, так и в страны ближнего зарубежья. Уже в следующем году отсюда автобусы поедут в Армению, Грузию и Кыргызстан.

"До реконструкции это было двухэтажное здание автостанции, которое не отвечало полностью минимальным требованиям к оборудованию. Были узкие коридоры, узкая зона ожидания пассажиров, кассовая зона очень маленькая. Ждали свои рейсы на улице", - сообщил Герман Андриясов начальник международного автовокзала "Красногрвардейский".

А сейчас для удобства пассажиров - два этажа. На первом - зона касс и место для досмотра багажа. На втором - комфортный зал ожидания с сидениями, на которых можно растянуться во всю длину. Предусмотрены также комната матери и ребенка, камера хранения и зона быстрого питания. Реконструкция автовокзала началась в 2022 году. А уже сегодня здесь всё уже готово к открытию.

"Этот автовокзал - один из лучших в городе. Который отлично расположен с точки зрения транспортной доступности, в пешей доступности здесь две станции метро. По запасу провозной способности этот автовокзал, который сможет многие десятилетия справляться со всеми транспортными потоками, которые здесь будут", - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

9 перронов отправления и 4 для прибытия автобусов оборудовали под навесами для посадки и высадки пассажиров. Рейс Москва-Новомосковск среди междугородних направлений на юге столицы один из самых популярных. Ещё недавно его конечной была автостанция в Орехово. Теперь же автобусы будут отправляться отсюда.

"Так как автовокзал новый, современный, теперь будем отсюда стартовать. Автобус очень комфортабельный как для пассажиров, так и для водителя", - рассказал водитель Алексей Мещеряков.

Рейс до Мариуполя с Красногвардейского вокзала теперь тоже будет отправляться ежедневно. Перед маршрутом длиной в 1300 километров водителю нужно хорошенько отдохнуть.

За ходом реконструкции следил и мэр Москвы Сергей Собянин. И сегодня в своем телеграм-канале он рассказал о том, что с открытием Красногвардейского хаба в столице в запланированные сроки завершилась программа модернизации московских автовокзалов.

"Сегодня в Москве открылся пятый международный автовокзал — "Красногвардейский". Тем самым мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов. Небольшие и устаревшие автостанции реконструировали, построили новые. Город получил современные и комфортные транспортные хабы", - сообщил Собянин.

С внедрением новых стандартов транспортного обслуживания автобусные перевозки в столице становятся всё более популярными. В 2023 году автовокзалами Москвы воспользовались свыше 3 миллионов пассажиров. Это свыше 8,5 тысячи поездок ежедневно. И ещё на две с половиной тысячи пассажиропоток увеличится, когда новый вокзал "Красногвардейский" заработает в полную силу.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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