ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль счел очевидным эффект бумеранга от санкций против России

13:50
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Российская экономика выстояла

Многие иностранцы уже начали задумываться об эффекте бумеранга от санкций, введенных в отношении России. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ЕС начал подготовку новых пакетов санкций против России
Байден подписал указ, позволяющий расширять антироссийские санкции
Швейцария примкнула к новому пакету санкций ЕС против России

Как подчеркнул спикер Кремля, эффект бумеранга от рестрикций Запада против России уже настолько очевиден, что многие задаются вопросом, правильно ли они поступили в поддержке санкционной политики, сообщает РИА Новости.

В свое время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, в такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Такие действия в плане объема воровства наших активов — они буду иметь более пагубные последствия.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от преждевременной эйфории, связанной с тем, что Россия смогла пережить 2022 год и выстоять под напором санкций. Она признала, что "есть искушение" поддаться впечатлению, что "нам, что называется, море по колено".

Журналисты The Washington Post отмечали, что российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмирий Песков
Дмирий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.