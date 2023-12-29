Российская экономика выстояла

Многие иностранцы уже начали задумываться об эффекте бумеранга от санкций, введенных в отношении России. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, эффект бумеранга от рестрикций Запада против России уже настолько очевиден, что многие задаются вопросом, правильно ли они поступили в поддержке санкционной политики, сообщает РИА Новости.

В свое время, когда европейцы и американцы заходили в санкции против нас, в такие беспрецедентные, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Но сейчас он уже очевиден, а они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Такие действия в плане объема воровства наших активов — они буду иметь более пагубные последствия.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от преждевременной эйфории, связанной с тем, что Россия смогла пережить 2022 год и выстоять под напором санкций. Она признала, что "есть искушение" поддаться впечатлению, что "нам, что называется, море по колено".

Журналисты The Washington Post отмечали, что российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"