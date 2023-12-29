Новогодние праздники в Москве: где весело и с пользой провести время

Афиша на выходные - в репортаже "ТВ Центра"

Впереди длинные выходные. И лучше заранее знать, чем их занять. Как насчёт того, чтобы сохранить время, найти Мюнхгаузена и восхититься утончённой красотой? А если повезёт, то и встретить настоящего Деда Мороза? В любом случае, отсидеться дома получится: душа попросит ещё и интеллектуальной пищи. Зачем брать термос, что делать в Серпухове и где набраться энергии на весь год?

Время не остановить. Но у него есть Хранители, уверены в театре кукол имени Образцова. И готовы раскрыть их тайны уже на традиционном новогоднем уличном спектакле. Те самые знаменитые часы на фасаде театра - сейчас на реставрации. Но познакомиться с живущими внутри легендарных домиков персонажами можно. Дресс-код, правда, на таком спектакле особый - теплая одежда и обувь, и обязательно - термос с горячим чаем.

В новогодние каникулы есть повод отправиться в Подмосковье, в Серпухов. И не только посмотреть местные храмы или монастыри. В историко-художественном музее отрылась великолепная выставка. Посвящение братьям Маковским. 87 работ из 12 российских музеев, среди которых - Эрмитаж, Третьяковка, Русский Музей. Блистательный Константин Маковский без ложной скромности говорил - лучшие красавицы наперебой позировали мне. И на выставке, в первую очередь, притягивают взгляд нежные и романтичные женские портреты. Например, его красавицы-супруги Юлии.

"Удивительный по своей красоте портрет Юлии Павловны, сделанный через три недели после родов, когда на свет появился их младший ребёнок Владимир Константинович. Несколько салонных работ, которые принесли Константину Егоровичу международную славу, например, картина "Демон и Тамара", - рассказала Марианна Пантелеева, старший научный сотрудник Серпуховского историко-художественного музея.

На всемирной выставке в Париже в 1889 году эта картина получила большую золотую медаль. А среди работ другого брата - Владимира Маковского - ряд замечательных жанровых картин, повседневные мелочи, которые особенно ценны и интересны сейчас.

Все - в поисках Барона Мюнхгаузена. В новый год - с новым шоу! Москвариум пробует разные жанры. На этот раз - иммерсивный спектакль. Спектакль проходит на двух этажах. Волшебные тоннели-коридоры и девять удивительных атмосферных локаций. Зрители тоже задействованы. И как будет разворачиваться сюжет, во многом зависит и от них.

"Придумали такую универсальную историю. Фигура Мюнхгаузена в целом связана с разными чудесами, поэтому, можно сказать, что это абсолютно рождественская и новогодняя история. Но при всём при этом мы будем играть её и после нового года, потому что она действительно универсальная", - рассказал режиссёр Юрий Квятковский.

А Дед Мороз в столицу уже прибыл. И скучать не собирается. В этот раз он не только будет встречать всех в своей московской усадьбе в Кузьминках, но и отправится в только что созданные филиалы. Их сразу три! В Измайловском парке, в Олимпийской деревне. А вот эта резиденция открывается сегодня в ландшафтном парке "Митино".

Каждый день новогодних каникул Дед Мороз обещает прогулки по магическим лабиринтам, игры, танцы и веселье. Чтобы на весь грядущий год хватило любви, энергии и хорошего настроения!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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