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ВС России за неделю нанесли 50 групповых ударов по объектам ВСУ

14:05
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Все назначенные цели поражены

Пятьдесят групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками нанесли за неделю ВС России. Целями ударов стали объекты военно-промышленного комплекса и военные аэродромы, сообщили в Минобороны России.

Удар ВС России пришелся по базе иностранных наемников у Львова
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Как сообщили в ведомстве, поражены также места хранения боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Удары наносились по местам размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

Отчитались в Минобороны и об успехах ВКС России и сил противовоздушной обороны. За неделю сбито 10 украинских самолетов и два вертолета. Перехвачены 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", четыре противорадиолокационные ракеты HARM и 251 беспилотник.

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