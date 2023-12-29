Армия России за год получила свыше 1,5 тысячи танков

Во время СВО снабжение ВС России остается приоритетом

Вооруженные силы России за 2023 год получили более 1,5 тысячи танков и 22 тысячи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в материалах российского Министерства обороны об итогах 2023 года.

Кроме того, российские военные получили за год более 12 тысяч автомобилей, причем больше 10%, 1,4 тысячи, были бронированными.

Наряду с этим в ВС России в 2023 году было поставлено свыше 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий ОПК.

В октябре Шойгу проводил совещание, посвященное поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр подчеркнул важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним, напомнив, что в условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"