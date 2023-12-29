ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия России за год получила свыше 1,5 тысячи танков

14:21
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Во время СВО снабжение ВС России остается приоритетом

Вооруженные силы России за 2023 год получили более 1,5 тысячи танков и 22 тысячи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в материалах российского Министерства обороны об итогах 2023 года.
Минобороны показало работу танкистов в зоне СВО

Кроме того, российские военные получили за год более 12 тысяч автомобилей, причем больше 10%, 1,4 тысячи, были бронированными. 

Наряду с этим в ВС России в 2023 году было поставлено свыше 1,4 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Он напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий ОПК.

В октябре Шойгу проводил совещание, посвященное поставкам и перспективам развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Министр подчеркнул важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним, напомнив, что в условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танки ВС России
Танки ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.