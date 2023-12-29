Это не помогает украинской армии

Российским войскам удалось укрепить свои позиции, а тактика, которой обучают украинские войска, бессильна. Такое заявление сделал генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ.

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung военный заявил, что украинские военнослужащие наступают на чрезвычайно хорошо укрепленные позиции ВС России, для преодоления которых требуется немало времени.

Местами минные поля занимают в длину и ширину несколько километров. Если мотопехотный взвод сталкивается с таким полем, то мы учим: дым, отступить, обойти, попытаться снова. При преграде протяженностью до десяти километров такой тактический подход невозможен.

Ранее источники в Киеве и Вашингтоне рассказали, что инструкторы из США тренировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед контрнаступлением по американскому образцу, но этот подход оказался провальным — стратегия, предложенная американскими экспертами, потерпела неудачу.

В октябре с Украины уехали инструкторы и военные из Израиля, участвовавшие в боях на стороне ВСУ. Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отмечал, что израильтян в рядах украинской армии было достаточно большое количество.

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