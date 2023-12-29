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Саратовский рецидивист похитил елку и подарил ее незнакомке

15:03
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Теперь ему грозит семь лет тюрьмы

В Саратове мужчина похитил елку из магазина и подарил ее случайной незнакомке.

Инцидент произошел в торговом центре на Вольском тракте. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыто похитил декоративную елку стоимостью 250 рублей. На опубликованном в социальных сетях видео можно заметить, как он берет елку со стола, а сотрудница магазина оказывает ему сопротивление.

После содеянного мужчина подарил елку незнакомой женщине на рынке рядом с торговым центром, сообщил региональный главк МВД в своем Telegram-канале.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, им оказался ранее судимый, в том числе и за грабеж, 34-летний местный житель. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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