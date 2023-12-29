ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Польши созвал срочное совещание с военными из-за НЛО

14:28
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Неопознанный объект влетел на польскую территорию со стороны Украины

Срочное совещание с военным руководством Польши созвал президент страны Анджей Дуда. Поводом стала информация о пересечении польской границы неопознанным летающим объектом, сообщают Wiadomosci.

Неопознанный объект залетел в Польшу с территории Украины
Мечты Туска вернуть Польшу в европейскую семью могут обернуться крахом

По данным пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши, неопознанный летающий объект вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Его наблюдали с момента пересечения границы польские силы противовоздушной обороны, однако вскоре сигнал от объекта пропал. Инцидент произошел в то время, когда ВС России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Анджей Дуда уже переговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На экстренном совещании также будут присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мачий Клиш.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анджей Дуда
Анджей Дуда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.