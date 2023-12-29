Президент Польши созвал срочное совещание с военными из-за НЛО

Неопознанный объект влетел на польскую территорию со стороны Украины

Срочное совещание с военным руководством Польши созвал президент страны Анджей Дуда. Поводом стала информация о пересечении польской границы неопознанным летающим объектом, сообщают Wiadomosci.

По данным пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши, неопознанный летающий объект вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Его наблюдали с момента пересечения границы польские силы противовоздушной обороны, однако вскоре сигнал от объекта пропал. Инцидент произошел в то время, когда ВС России наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Анджей Дуда уже переговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На экстренном совещании также будут присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мачий Клиш.

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