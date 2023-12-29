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Заработал предвыборный сайт Владимира Путина

14:41
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Там можно ознакомиться с его биографией и получить информацию о доверенных лицах

Сегодня начал работу интернет-портал кандидата в президенты России Владимира Путина. На сайте можно ознакомиться с его биографией, получить информацию о доверенных лицах. Также пользователям доступны контакты предвыборного штаба и адреса отделений в регионах.

Кроме того, представлен раздел о важных достижениях нашей страны за последние годы. Как подчеркнули в пресс-службе штаба, сайт создан командой российских IT-специалистов.

Владимир Путин будет участвовать в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Это решение единогласно поддержала инициативная группа избирателей.

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