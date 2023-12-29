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Кремль составил список западных активов на случай ответной конфискации

15:00
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Москва не собирается оставлять без реакции недружественные шаги Запада

Российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля отметил, что у Москвы имеется список западных активов, которые Россия может конфисковать в ответ на изъятие своих активов за рубежом, сообщает ТАСС.

Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой я имею в виду, это основная резервная валюта, принцип неприкосновенности собственности, то, конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. И все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что тема незаконного изъятия активов России неприемлема и чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Он предупредил, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер сравнил такой шаг с катаклизмом, который обернется против США. По словам Шиллера, это станет подтверждением слов российского лидера Владимира Путина о том, что происходящее на Украине — это "прoкси-война" против России.

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