Кремль составил список западных активов на случай ответной конфискации

Москва не собирается оставлять без реакции недружественные шаги Запада

Российская сторона заблаговременно изучала возможные ответные шаги на конфискацию Западом своих активов. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что у Москвы имеется список западных активов, которые Россия может конфисковать в ответ на изъятие своих активов за рубежом, сообщает ТАСС.

Понимая полную непредсказуемость наших контрагентов и их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных национальных, понимая их склонность к саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы, подрыв доверия к основным постулатам экономической системы мировой я имею в виду, это основная резервная валюта, принцип неприкосновенности собственности, то, конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. И все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что тема незаконного изъятия активов России неприемлема и чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Он предупредил, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер сравнил такой шаг с катаклизмом, который обернется против США. По словам Шиллера, это станет подтверждением слов российского лидера Владимира Путина о том, что происходящее на Украине — это "прoкси-война" против России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"