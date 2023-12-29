Запад не раз обвинял Россию в нарушении международных летных правил

Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз были задействованы в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказали в Североатлантическом альянсе.

Исполняющий обязанности официального представителя военно-политического блока Дилан Уайт заявил, что истребители НАТО круглосуточно находятся на дежурстве на случай "подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников".

В большинстве случаев с российскими самолетами речь шла о безопасных ситуациях, участники которых повели себя профессионально, заявил Уайт. По его словам, "нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными", сообщает ТАСС.

23 декабря летчики дальней авиации ВКС России, входящей в состав нашей ядерной триады, отметили профессиональный праздник. Стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, авиаракетный комплекс МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22 и самолеты-заправщики Ил-78 выполняют задачи по воздушному патрулированию над акваториями Северного-Ледовитого и Тихого океанов, а также нескольких морей.

Российский МиГ-31 привел в восхищение американских военных, когда продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине. Его ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" имеют дальность полета 400 километров и непревзойденную скорость шесть чисел Маха.

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