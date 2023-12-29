МИД России оценил решение Казахстана легализовать "Талибан"*

Это поможет вывести Афганистан из международной изоляции

Шаги Астаны будут способствовать выведению Афганистана из международной изоляции. Так в МИД России отреагировали на решение властей Казахстана исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в республике организаций.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена, что решение Астаны будет содействовать также стабилизации обстановки в стране, положительно скажется на развитии диалога с властями Афганистана. Это должно укрепить взаимное доверие, в том числе в деле поддержания региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью, говорится в заявлении МИД.

Исключение "Талибана"* из списка запрещенных в Казахстане организаций поможет дальнейшей интеграции Афганистана в мировые политические и экономические процессы. Кроме того, это откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения, убеждены в Москве. ____________________________________________________

*Запрещенная в России организация

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