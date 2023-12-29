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Назван самый подешевевший в 2023 году металл

15:51
  • пятница
  • 29 декабря 2023

Производители никеля в следующем году будут работать в убыток

Рыночная цена на никель в 2023 году упала почти на 40%, сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на Лондонскую биржу металлов.

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Показатели никеля контрастируют с другими промышленными металлами – в частности, цена на медь выросла почти на 3%, а стоимость руды – на более чем 20%. Аналитики агентства назвали текущий год "неудачным" для торговли металлами. Среди причин стагнации – неопределенность глобального рынка в связи с геополитической ситуацией и спад экономического роста в КНР.

Согласно прогнозу Goldman Sachs Group, стоимость меди к концу следующего года достигнет десяти тысяч долларов за тонну. Годовому приросту цен на этот металл способствовали ожидания от снижения процентной ставки в США. Между тем цена на никель в 2024 году составит 18 тысяч долларов. Аналитики из Fitch Ratings предположили, что четверть мировых производителей никеля будут работать в убыток или находиться на грани рентабельности.

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