Мишустин призвал нарастить объемы производства лекарств из плазмы крови

Речь о жизненно важных российских лекарствах

В России за последние два года в 10 раз увеличилась заготовка плазмы крови. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Он в свою очередь призвал нарастить производство препаратов из плазмы крови. Речь о жизненно важных российских лекарствах для онкобольных и пациентов с аутоиммунными заболеваниями.

Обсудили на встрече и работу федерального регистра доноров костного мозга. Отечественная база начала формироваться чуть больше года назад и уже сейчас 75 процентам заявителей удаётся подбирать российских доноров.

Ещё один вопрос - работа агентства в новых регионах. Так, в Мариуполе уже в январе откроется многофункциональный медицинский центр ФМБА. Там появится консультативно-диагностическое отделение, 11 высокотехнологичных операционных, включая гибридную, и комфортный стационар.

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