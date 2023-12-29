В Испании разгорелся допинговый скандал

Сенсационный материал выпустило местное СМИ

На Западе разгорается новый допинговый скандал. Выяснилось, что испанские функционеры в течение пяти лет выгораживали спортсменов, которым грозила дисквалификация за употребление запрещённых веществ. Для этого использовали ряд хитрых лазеек - от применения тест-систем, не соответствующих стандартам, до отправки результатов во Всемирное антидопинговое агентство обычной почтой вместо электронной. "ВАДА" не упускает возможности развязать кампанию против российских спортсменов. А вот на происходящее в Испании его сотрудники всё это время закрывали глаза.

В центре большого скандала - антидопинговое агентство Испании. Сенсационный материал публикует местный новостной портал Relevo. Журналисты просмотрели не менее 30 официальных документов и пришли к неутешительному выводу: в течение как минимум пяти лет сотрудники агентства целенаправленно брали тесты с нарушением правил. Теперь результаты считаются недействительными.

"В одном из указанных случаев сообщается, что агентство отправило спортсменке письмо о санкциях за положительную допинг-пробу 2019 года по обычной почте. Причём, сделали это после истечения всех установленных сроков. Также в 2019 в пробе у натурализованного спринтера из Нигерии Патрика Чинеду было обнаружено сразу несколько запрещённых веществ. При этом против него так и не было открыто дело. Национальной рекордсменке в марафоне Маджиде Мааюф CELAD вообще предложил одобрить на запрещённые препараты разрешение на полтора года. Помимо прочего, компания подрядчика, получившая контракт на проведение испытаний, брала пробы у спортсменов с помощью единственного контрагента, что тоже запрещено правилами", - сообщает СМИ.

Автор пишет: всё это делалось при полном покровительстве Всемирного антидопингового агентства. Не знать о положительных пробах они просто не могли, так как все результаты вносят в специальную систему. Примечательно, что до 2020 не проводились и никакие внутренние проверки в агентстве CELAD.

Расследование инициировала одна из спортсменок, которая заявила, что пробу, давшую положительный результат, она сдавала всего одному контрагенту, а не двоим, как того требует закон. Директору департамента комитета по допингу Хесусу Муньосу-Герре были предъявлены обвинения в фальсификации документов. По данным испанских СМИ, ему может грозить как минимум девять лет лишения свободы плюс штраф в размере 27 тысяч евро.

Однако судебные разбирательства и допинговые скандалы не помешали международному агентству допинг-тестирования выбрать синьора Муньоса-Герру одним тех, кто отвечает за повторный анализ проб спортсменов, участвовавших в Олимпиаде 2016 года в Рио. Среди образцов - и принадлежащие российским спортсменам, в которых и спустя 7 лет западные специалисты всё не теряют надежд отыскать запрещённые вещества. Парадокс, но призывов запретить Испании использовать свой флаг и гимн на соревнованиях в международном сообществе тоже нет.

"Хорошо, что это выявлено. Просто вопрос: всё равно будут двойные стандарты, как они были первоначально, так и будут сейчас. То наказание, которое у России было за нарушения и за придуманные зачастую нарушения, а не за явные, Испании, ну давайте говорить честно, сойдёт всё с рук. Мы тут ничего сделать не сможем. Мы, конечно, поговорим об этом, но, возможно, им сделают замечание, оштрафуют, как-то там пожурят их, но не думаю, что будут какие-то серьёзные расследования, как это было с Россией. Потому что у нас это, в первую очередь, был политический заказ", - заявила олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту заявили, что намерены в ближайшее время подготовить запрос в "ВАДА" с просьбой разъяснения ситуации. Шансов получить ответ, правда, не много.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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