Минобороны России объявило о завершении осеннего призыва

Отслуживших демобилизовали и отправили домой

Осенний призыв 2023 года на срочную службу в ряды российской армии завершен. Об этом в пятницу, 29 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что за время осенней кампании было призвано и направлено для прохождения службы 130 тысяч человек, сообщает "Интерфакс".

В научные и научно-производственные подразделения было направлено около 530 призывников, в спортивные роты — более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

При этом отслужившие установленный срок граждане были демобилизованы и отправлены домой.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. Он подчеркнул, что "поток наших мужчин, которые готовы защищать Родину с оружием в руках, не прекращается", поэтому нет нужды вновь объявлять мобилизацию в стране.

При этом в августе российский лидер Владимир Путин подписал поправки, согласно которым верхняя планка призывного возраста в нашей стране повышается до 30 лет. Подписан также закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки.

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